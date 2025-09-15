Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediyesine ait Edremit İlçesinde Eskicami ve Yenicami mahallelerindeki 19 taşınmazın satışı gerçekleştirilecek.

Söz konusu satışa ilişkin yayımlanan ilanda, “Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Edremit İlçesi Eskicami ve Yenicami Mahallesinde bulunan 19 adet taşınmazın Van Büyükşehir Belediyesinin 16.05.2025 tarih ve 222 sayılı Meclis Kararı gereğince satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesi doğrultusunda kapalı teklif usulü ile ihale yapılacaktır.” denildi.

EDREMİT İLÇESİNDEKİ ARSALARIN İHALE TARİHİ

Kapalı teklif usulü ile satışı yapılacak arsaların ihalesi, 25 Eylül Perşembe günü saat 10:00’da, İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI NELERDİR?

-Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

-İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet çıktısı olabilir)

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

-Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (5.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Hesabı IBAN: TR090001200933900007000001 yatırılacak)

-Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu

-Noterden İmza Sürgüsü,

-Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)