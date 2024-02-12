Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 sayılı Kanun'a muhalefet olaylarında; 4 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 36 adet fişek, 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Hırsızlık sonucu olduğu tespit edilen 8 adet altın bilezik, 1 altın kolye, 425 parça muhtelif malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir.

Diğer suçlardan ise 467 paket kaçak sigara, 1 adet sahte pasaport ele geçirilmiştir. 5326 sayılı Kanun'a muhalefetten 4 şahsa 25 bin 400 TL idari para cezası uygulanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 91 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 şahıs yakalanmış, 19 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.