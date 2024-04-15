Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde kent genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik olarak 02 -09 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 9 bin 134 araç-sürücü denetlendi.

Yapılan denetimlerde sonucunda 330 araca-sürücüye kırmızı ışık kural ihlali, 289 araca-sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 31 araca-sürücüye ters istikamette araç kullanmak, 21 araca-sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 17 araca-sürücüye yüksek ses müzik dinlemek, 15 araca-sürücüye cam filmi kullanmak, 8 araca-sürücüye makas atmak, 4 araca-sürücüye yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak, 3 araca-sürücüye çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran aracı kullanmak, 2 araca-sürücüye abartı egzoz, 1 araca-sürücüye alkollü araç kullanmak maddelerinden işlem yapılırken, 17 araç trafikten men edildi.