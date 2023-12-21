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Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde kent genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik olarak 12 -19 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 9 bin 437 araç-sürücü denetlendi.

Yapılan denetimlerde sonucunda 122 araca-sürücüye kırmızı ışık kural ihlali, 121 araca-sürücüye fazla yolcu taşımak, 78 araca-sürücüye cam filmi kullanmak, 70 araca-sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 19 araca-sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 17 araca- sürücüye yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak, 15 araca-sürücüye ters istikamette araç kullanmak, 10 araca-sürücüye makas atmak, 6 araca-sürücüye yüksek ses müzik dinlemek, 4 araca-sürücüye alkollü araç kullanmak, 1 araca-sürücüye yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamak, 1 araca-sürücüye abartı egzoz maddelerinden işlem yapılırken, 16 araç trafikten men edildi.