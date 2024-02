Vatandaşın et ve türevi ürünlere erişimini kolaylaştırmak adına 2013 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulan Et ve Süt Kurumunun Van’da yalnızca bir satış şubesi bulunuyor. Vanlılar daha uygun fiyata et alabilmek için, Et ve Süt Kurumu önünde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturuyor.

Sabah saat 06.00’dan itibaren et kuyruğuna giren vatandaşlar, saatlerce beklediklerini, çoğu zaman et alamadan döndüklerini belirterek, yeni bir şube talep ettiklerini söylüyor.

1 milyonu aşkın nüfusa sahip olan Van’da bulunan Et ve Süt Kurumu Şubesi talebi karşılamıyor. Yüzlerce kişinin sabahın erken saatlerinden itibaren sıra fişi almak için beklediğini söyleyen vatandaşlar, çoğu zaman et alamadan eve eli boş gitmekten yakınıyor.

TALEBE YETİŞEMİYOR

Piyasa fiyatının altında et satışlarının gerçekleştiği Et ve Süt Kurumu satış noktasında uygun fiyatlı et almak için bekleyen vatandaşlar, kasap ya da marketlerdeki et fiyatlarının fazlalığından yakındı. Uzuz fiyata et almak isteyenlerin yoğun talep gösterdiği Et ve Süt Kurumu satış noktası, talebi karşılayamıyor.

Et ve Süt Kurumu’nun, piyasa fiyatlarının altında satış yapmasından memnuniyet duyan vatandaşlar, en büyük problemin ise oluşan uzun kuyruklar olduğunu dile getiriyor.

Vanlılar başta Tarım Orman Bakanlığı olmak üzere, il özelinde Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından da bu duruma çözüm bulunmasını bekliyor.