Kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde yer alan 17 il için sarı kod uyarısı yaptı.

VAN’IN 5 İLÇESİ İÇİN SARI KOD UYARISI

Van’ın güney kesimlerinde yer alan Bahçesaray, Başkale, Gürpınar, Saray ve Çatak ilçeleri için sarı kod uyarısında bulunan Meteoroloji; kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor.