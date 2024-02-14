Kongre takvimine göre; katılım ücreti için son tarih 01 Nisan, özet gönderme için son tarih 01 Mayıs ve program taslağının yayınlanacağı tarih olarak da 15 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

Kongrede yüz yüze sunumlar 23 – 24 Mayıs tarihlerinde yapılacak ve aynı günlerde çevrim içi sunumlar da gerçekleşecek.

Uluslararası boyutta düzenlenecek kongre, veteriner biyokimya ve klinik biyokimya alanlarında önemli bir platform olacak.

Kongre kapsamında sunulan araştırmaların ve çalışmaların yer alacağı kongre kitabının yayınlanma tarihi olarak da 01 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

Kongreye katılanlar için Akdamar Adası, Van Müzesi, Erciş Balık Bendi ve Muradiye Şelalesi gezisi de planlanırken, ayrıca Van kahvaltısı ikramı da yapılacak.