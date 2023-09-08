Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber – ÖZEL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi, profesör yeni isimleri kattı.

Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Kamuran Karaman, akademik kadroda herhangi bir eksikliğin olmadığını fakat hem eğitimde hem de sağlık hizmetlerinde kalite standartlarının üzerine çıkmak için kadroya beş yeni profesörün daha eklendiğini belirtti.

Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde 600’e yakın kadronun hizmet verdiğini söyleyen Başhekim Karaman, “Akademik personel olarak şu an 32 profesör, 78 doçent doktorumuz, 373 araştırma görevlimiz, 6 uzmanımız ve 10 pratisyen doktorumuz mevcut. Ayrıca kadromuz gittikçe güncelleniyor, bu ay içinde toplamda 5 yeni profesörümüz daha kadromuza ekleniyor. Toplamda 600’e yakın akademik kadromuz bulunuyor” ifadelerine yer verdi.

“GÜNLÜK HASTA KAPASİTESİ 6 BİN ÜZERİ”

Poliklinik başvurularının ortalama 6 bin üzerinde olduğunu, yatışı gerçekleşen hasta sayısının ise 600 civarında olduğunu aktaran Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Kamuran Karaman, “Günlük hasta kapasitemiz en az 6 bin civarı, yatışı yapılan hasta kapasitesi ise 600’e yakın oluyor. Hasta tedavilerinde herhangi bir aksaklık yok.

Doktor kadromuzda bir eksiklik yok fakat daha da güçlü bir akademik kadro oluşturmayı hedefliyoruz. Yeni eğitim – öğretim dönemiyle beraber 5 yeni profesör daha aramıza katılacak. Kadromuzu da gittikçe güçlü hale getiriyoruz. Tıp Fakültesi başta olmak üzere diğer hastanelerle de işbirliği yapabiliriz” dedi.

Tıp alanında ortaya çıkan bilimsel gelişmeler ve yeni çıkan üstün teknolojiye sahip cihazları takip ettiklerini belirten Başhekim Doç. Dr. Kamuran Karaman, hastanede şu an için cihaz eksiğinin olmadığını söyledi. Karaman, yenilenmesi gereken ya da değiştirilmesi gereken cihazlar noktasında da gerektiğinde yeni alımların olacağını sözlerine ekledi.

Haber: Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci