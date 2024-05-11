Son günlerde Van’da etkili olan kuvvetli yağışlar ve zaman zaman da beraberindeki rüzgar, etkisini sürdürecek.

Kuvvetli yağışlar ve rüzgar konusunda uyarıda bulunan Van Valiliği, yaptığı açıklamada; “Bugün (Cumartesi) bölgemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı sistemin etkisine girmesi beklenmektedir. Ayrıca bugün (Cumartesi) ve yarın (Pazar) rüzgarın, bölgemiz genelinde kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) yükseklerde fırtınamsı rüzgar (50-70 km/sa) şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir” bilgisini paylaştı.

Valilik, açıklamasında şu uyarıda bulundu; “Yağış ve kar erimesine bağlı olarak sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, çamur şeklinde yağış, kuvvetli rüzgarla birlikte ağaç devrilmesi, çatı uçması, enerji nakil hatlarında kopma, deniz ulaşımında oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur.”