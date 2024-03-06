Van Valiliğinin, meteorolojik veriler doğrultusunda yaptığı açıklamada; “Bugün öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari, Van'ın kuzeyi ve güneyinde başlaması beklenen yağışların gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle bölgemizde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışın gece ilerleyen saatlerden itibaren Van il genelinde görüleceği tahmin edilmektedir” denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi; “Muş ve Bitlis'te bu akşam saatlerinde başlaması beklenen yağışlar, gece geç saatlerde bölgemizde beklenmektedir. Van'ın kuzeyi (Çaldıran, Muradiye, Erciş) ve Hakkari'de bu gece saatlerinden yarın (Perşembe) öğle saatlerine kadar kuvvetli, yükseklerde ise yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.”

UYARI YAPILDI

Valilik açıklamasında, yaşanabilecek olumsuzluklara karşın da uyarılarda bulunuldu. Açıklamada şöyle denildi; “Yağış anında zaman zaman kuvvetli rüzgar, yükseklerde rüzgarla birlikte tipi hadisesine bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi, bölgenin yüksek rakımlı karayolu geçitlerinde (Karabet, Kurubaş, Güzeldere, Tendürek) ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”