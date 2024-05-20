Son zamanlarda Van’da etkili olan sağanak yağışlar yarın da Van’ın güney ve doğusunda etkisini sürdürecek. Van Valiliği yaptığı paylaşımla, yarın için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı.

Van Valiliği tarafından meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan değerlendirmede;

“21.05.2024 Salı günü (yarın) öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.