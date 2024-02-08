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Bugün akşam saatlerinde Van Spor'un düzenlediği destek gecesine telefonla bağlanan AcnTURK Sigorta yetkilileri, Van Spor'a ait taraftar polisçesi hazırladıklarını ve kesilen her poliçede Van Spor'a yüzde 2,5'lik bir komisyon verileceğini söyledi. Van Spor'a isim sponsoru oldukları için duydukları memnuniyeti dile getiren AcnTURK Sigorta yetkilileri, isim sponsorluğu için kulübe 1.5 Milyon TL ödeme yapacaklarını belirtti. Böylelikle Van Spor FK'nin yeni ismi "AcnTURK Van Spor Futbol Kulübü" olarak değiştirildi.

Van Spor'a geçmiş dönemlerde Silahtaroğlu, Bitexen ve Vefa Group da isim sponsoru olmuştu.