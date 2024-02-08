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TCMB rezervlerinde gerileme devam ediyor.

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 2 Şubat'la biten haftada 135,4 milyar dolara geriledi. Önceki haftaya göre 1,8 milyar dolarlık düşüş görüldü.

Döviz rezevleri 48 milyar dolardan 48,9 mliyar dolara yükselirken, altın rezervi 89,1 milyar dolardan 86,5 milyar dolara geriledi.

Merkez'in brüt döviz rezervi 22 Aralık haftasında 145,5 milyar dolarla rekor düzeye çıkmıştı. Merkez Bankası rezervlerinde rekor sonrası düşüş 10 milyar doları buldu.

NET REZERVLER DE GERİLEDİ

Merkez Bankası'nın uluslararası net rezervleri 30,68 milyar dolardan 28,04 milyar dolara geriledi.