Van Spor Futbol Kulübü'nün devre arasında renklerine bağladığı başarılı santrafor Sinan Kurumuş, forma giydiği 3 maçta 3 gol kaydetti. Zonguldak Kömürspor maçı öncesi Van Spor tribünlerinin renkli simalarından tonton Esma ile sohbet eden Sinan Kurumuş, maçta bir gol kaydetmesi durumunda kendisine bot hediye edeceğini söylemişti. Zonguldak maçının 90+2'nci dakikasında fileleri havalandıran Sinan Kurumuş, Van'a gelir gelmez tonton Esma ile bir araya geldi. Tonton Esra'ya bot hediye eden Sinan Kurumuş, akabinde bir kafede kendisini misafir ediyor. O anlar kameralara yansıdı ve sosyal medyada viral oldu.

İşte Sinan Kurumuş ve tonton Esra'nın o videosu: