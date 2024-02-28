Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşan ve sahadan mağlubiyetle ayrılan AcnTurk Sigorta Van Spor FK’ye taraftarlar deplasmanda da büyük destek verdi.

Hem iç sahada hem dış sahada takımı yalnız bırakmayan Gölkentliler ve Karakobralar grupları başta olmak üzere Van Spor taraftarları, takımın en önemli itici gücü olmayı sürdürüyor.

Son olarak deplasmanda takımı yalnız bırakmayan taraftarlar, hem maç öncesi hem maç esnasında AcnTurk Sigorta Van Spor FK’ye büyük destek verdi.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK yönetimi de, takımı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.

“MİNNETTARIZ”

AcnTurk Sigorta Van Spor FK yönetimi tarafından yapılan açıklamada; “Değerli Vanspor Taraftarı, Esenler Erokspor karşılaşmasında bizimle birlikte olduğunuz için minnettarız. Tribünleri doldurarak 90 dakika boyunca takımımıza inanılmaz destek verdiniz. Sizlerin coşkusu ve sevgisi, maçın her anında bize güç verdi” diye kaydetti.

“MUAZZAM DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

Taraftarların muazzam desteğine teşekkür eden yönetim; “Sizlerin tutkusu ve sadakati, Vanspor’u daha ileri taşımak adına bize ilham veriyor. Geçtiğimiz maçta alınan sonuç ne olursa olsun, birlikte daha nice zaferlere yürüyeceğimizden emin olabilirsiniz. Bu muazzam destek için teşekkür ederiz. Takımımız adına gururluyuz ve bu gururu sizinle paylaşmak bize güç katıyor” ifadelerine yer verdi.