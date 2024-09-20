Evimizdeki İlk Maçın Önemi
Gençer, bu karşılaşmanın yeni sezonda taraftarlarla bir arada yaşanacak ilk heyecan olduğunu vurguladı ve stadyumda unutulmaz anların yaşanacağını belirtti.“Van’ın değerli halkı, artık evimizdeyiz ve sizleri çok özledik; birlik olma ve şehrimiz için kenetlenme zamanı!” diyerek, şehrin tüm sakinlerini maça davet etti.
Coşku Dolu Bir Şölen
Pazar günü saat 15:30’da gerçekleşecek bu maçı sadece bir mücadele olarak değil, aynı zamanda Van Spor’un zafer yolculuğunun başlangıcı olarak göreceklerini ifade etti.
Tüm Şehir Tribünlerde Buluşmalı
Gençer, tüm Van halkına ve özellikle yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve iş insanlarına çağrıda bulunarak, “Zafer kaçınılmazdır, haydi Van!” mesajını iletti.
Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi