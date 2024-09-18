Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 2. Başkanı Veysi Gençer, Pazar günü evimizde oynayacağımız Elazığspor maçı öncesi Vanlılara önemli bir çağrıda bulundu.

Van Spor FK'nin önemli bir maça çıkacağını belirten Gençer, yeni sezonda ilk kez taraftarlarla birlikte maç izlemenin heyecanını yaşayacaklarını aktardı.

Pazar günü statta tarih yazacaklarını belirten Gençer, "Van’ın değerli halkı! İlk maçı seyircisiz oynadık, ardından iki hafta deplasman mücadelesi verdik, artık evimizdeyiz ve sizleri çok özledik. Şimdi şehrimiz için kenetlenme, Van Spor’umuz için birlik olma zamanı! Bu pazar, saat 15:30’da, Van’ın kalbi stadımızda takımımız ile Elazığspor bir araya gelecek. Bu büyük maçı sadece bir mücadele değil, Van Spor’umuzun zaferle taçlanacak yolculuğunun başlangıcı olarak göreceğiz. Bu yolculuğun en önemli parçası sizsiniz!

Tüm Van halkını, aileleriyle beraber bu büyük karşılaşmaya davet ediyoruz. Çocuklarımızla, eşlerimizle, dostlarımızla stadyumu dolduralım, Van Spor’umuzu coşkuyla destekleyelim.

Bu sadece bir maç değil, Van’ın gücünü, birlikteliğini tüm Türkiye’ye göstereceğimiz bir şölen olmalı. Hep birlikte, tek yürek olarak takımımızın yanında olalım. Her tezahürat, her alkış, sahada bir adım daha öne geçmemizi sağlayacak.

Kentimizin Valisinden Büyükşehir Belediye Başkanına, Emniyet Müdürümüzden kurum amirlerimize, STK temsilcilerimizden iş insanlarımıza kadar herkese çağrıda bulunuyoruz. Şampiyonluk yürüyüşüne çıktığımız bu dönemde sizlerde tribünlerdeki yerinizi alın ve gücümüze güç katarak bu zafere tanıklık edin.

Kara Kobralar, Gölkentliler ve Van’ın tüm yiğit taraftarları; Bayraklarımızla, marşlarımızla tribünleri coşturalım! Van’ın ruhu sahada yankılansın.

Bu şehir, bu takım, bu taraftar bir araya geldi mi, zafer kaçınılmazdır!

Haydi Van! Ailelerimizle, çocuklarımızla, coşkuyla tribünlerde yerimizi alalım ve Van Spor’umuzun bu büyük zaferine hep birlikte tanıklık edelim!

Bu pazar, stadyumda birlikte tarih yazacağız!

En derin sevgi ve saygılarımla..." ifadelerini kullandı.