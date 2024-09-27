Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 5. hafta maçları yarın ve Pazar günü oynanacak. Önemli maçların oynanacağı haftada Artı Değer Van Spor FK, lider Menemen Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

Bu maç için dün İzmir’e uçan Artı Değer Van Spor FK, ayağının tozuyla ilk idmanını Manisa Spor Tesislerinde gerçekleştirdi. Dünü tek idmanla geçiren siyah kırmızılılar, bugün de tek idman yaparak yarın ki maç saatini bekleyecek.

ZİRVEYİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Şampiyonluk hesapları yapan takımları yakından ilgilendiren maçta her iki ekip de 3 puan için sahaya çıkacak.

12 puanla lider durumda bulunan Menemen Futbol Kulübü, yoluna kayıpsız devam edebilmeyi amaçlarken, geçtiğimiz hafta kendi sahasında kayıp yaşayan Artı Değer Van Spor FK de bu maçı kazanarak zirveye ortak olmak istiyor.

MAÇ YARIN SAAT 19.00’DA

Menemen Futbol Kulübü ile Artı Değer Van Spor FK arasındaki maç yarın (28 Eylül Cumartesi) Menemen İlçe Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Zirveyi yakından ilgilendiren zorlu maçta Levent Buğra Vartemel düdük çalacak. Kenan Özcan ve Volkan Kaan Topal’ın yardımcı hakemlik yapacağı maçın 4. hakemi ise Serkan Eryılmaz.