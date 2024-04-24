Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ile Acnturk Sigorta Van Spor FK, 21 Nisan günü İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden üstünlükle ayrılan taraf Van Spor olmuştu.
Maçta taraftarların “merdiven boşluklarını boş bırakmaması” nedeniyle Acnturk Sigorta Van Spor FK, PFDK’ya sevk edildi.
Kararda; “Acnturk Sigorta Van Spor FK Kulübü’nün 21.04.2024 tarihinde oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Acnturk Sigorta Van Spor FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.
Kaynak: Wanhaber / Ramazan Çetin