Şampiyonluk mücadelesi veren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, Altınordu maçında sahaya; Nurullah Aslan, Ahmet Eren, Miraç Acer, Işık Kaan Arslan (Dk. 84 Medeni Bingöl), Burak Kavlak, Metincan Cici (Dk. 46 Alpay Koçaklı), Hasan Bilal (Dk. 68 Bahattin Berke Demircan), Erdem Seçgin, Muhammed Gönülaçar (Dk. 75 Muhammed Ali Doğan), Harun Kavaklıdere (Dk. 75 Ahmet Ülük) ve Sinan Kurumuş ile çıktı.

Konuk ekip Altınordu ise; Serhat Öztaşdelen, Hasan Berat Kayalı, Yusuf Acer, Yusuf Can Esendemir, Rahmi Salih Kaya, Onur Ramazan Toprak (Dk. 80 Abdullah Soğucak), Metehan Yilmaz, Onurcan Güler (Dk. 60 Eray Ataseven), Sami Satılmış, Kanivar Uzun(Dk. 60 İlkan Sever) ve Devrim Taşkaya (Dk. 72 Gökberk Efe) ile mücadele etti.

Maça konuk ekip Altınordu başladı. Maçın ilk yarısında AcnTurk Sigorta Van Spor FK, istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Altınordu’nun daha kontrollü oynadığı ilk devrede ilk gol de konuk ekipten geldi.

Maçın 18. dakikasında AcnTurk Sigorta Van Spor FK defansının üst üste hatasını değerlendiren konuk ekipten Devrim Taşkaya, ceza sahası içinde kale önünde kalan topa sert vurdu ve takımını 1 – 0 öne geçiren isim oldu.

Mücadelenin ilk devresi Altınordu’nun 1 – 0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısına AcnTurk Sigorta Van Spor FK baskılı başladı. Ancak bu baskıdan bir süre sonra Altınordu yeniden oyuna ortak olarak ataklar geliştirdi.

Maçın 55. dakikasında konuk ekip etkili çıktı. Onur Ramazan Toprak ceza sahası dışından plase ile topu filelere göndermek istedi. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

59. dakikada AcnTurk Sigorta Van Spor FK atağa hızlı çıktı. Sağ kanattan Miraç Acer’in ceza sahası içine ortasına Yusuf Can Esendemir’in ters vuruşunda top Altınordu ağlarına gitti ve mücadeleye eşitlik geldi: 1 – 1.

Bu golden sonra her iki ekip için de maç gidip gidip geldi. Kontra ataklarla hem AcnTurk Sigorta Van Spor FK hem de Altınordu tehlikeli ataklar geliştirdi.

Maçın uzatma dakikaları gösterilirken AcnTurk Sigorta Van Spor FK sağ kanattan atak geliştirdi. Ceza sahası içine yapılan ortaya Muhammed Ali Doğan müthiş bir kafa vuruşu yaparak fileleri sarstı ve son sözü söyleyen isim oldu: 2 – 1.

Golden sonra statta adeta bayram havası yaşandı. Teknik heyet, futbolcular, taraftarlar, yöneticiler hep birlikte golün sevincini yaşadı.

Bu golden sonra ataklar sonuç vermeyince AcnTurk Sigorta Van Spor FK, çok zorlandığı maçı 2 – 1 kazanmayı başardı ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü.