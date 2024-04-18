Uzatma dakikalarında galibiyet golünü bulan AcnTurk Sigorta Van Spor FK teknik heyeti ile Ankara Spor futbolcuları arasında yaşanan gerginliklerin ardından Ankaraspor futbol kulübünden açıklama geldi.

Ankaraspor resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayımladı.

Ankaraspor tarafından yapılan açıklamada, Van Spor Teknik Heyeti eleştirilerek; “Deplasmanda oynadığımız Vanspor müsabakasında özellikle Vanspor'un teknik heyetinin, kendileri de Ankaralı olmalarına rağmen, futbolcularımıza karşı yaptığı uygunsuz hareketlerini kınıyoruz” denildi.

AKIN DİNÇER VURGUSU

Sonuca saygı duyulduğu belirtilen açıklamada; “Futbol üç neticeli bir oyundur. Biz sonuca saygı duyarız. İki futbolcumuzun kırmızı kart görmesine sebep olarak ne elde ettiniz? Karşılaşmadaki olayları asla tasvip etmiyoruz! Ankara deplasmanına geldiğiniz zaman biz, misafirperverliğimizi sonuna kadar göstermiştik. Buna tüm Van halkı ve spor kamuoyu şahittir. Biz, bize yakıştığı şekilde misafirperverliğimizi göstermeye bundan sonra da devam edeceğiz. Özellikle Akın Dinçer beyefendi bizim dostumuzdur. Onun bir telefonu ile ricası üzerine Ankara'da elimizden gelen her şeyi yaparız. Ancak Van'da yaşadığımız olayları tasvip etmediğimizi, bunun da böyle bilinmesini tüm spor kamuoyuna bildiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

Van Spor cephesi ise, yaşanan gerginliğin sorumlusu olarak Ankarasporlu futbolcuları gösteriyor.

Taraftarlar da, Van Spor’un her zaman centilmenliği ön planda tutan bir kulüp olduğunu, bu tür maçlarda küçük çaplı gerginliklerin normal olduğunu belirtirken, büyütülecek bir meselenin olmadığına işaret ediyor.