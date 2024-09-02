TFF 2. Lig heyecanı başladı. Kırmızı Grup’ta mücadele eden Van Spor FK, rakibi Belediye Derince Spor’u 2 – 1 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Van Spor’da Kulüp Başkanı Erol Temel, takımda eksiklerin olduğunu, yeni transferlerin önümüzdeki günlerde takıma katılması ile birlikte daha iyi bir ekip olacaklarını söyledi. Temel, bir kez daha şampiyonluk vurgusu yaptı ve “Bu sene şampiyonluğu kazanırız diye düşünüyorum” dedi.

Takım daha yeni, gün geçtikçe daha iyi olacak. Yeni transferlerimiz bize katılacak, onlar da geldiği zaman daha da iyi olacağız. İnşallah bu sene şampiyonluğu kazanırız diye düşünüyorum.

TEŞEKKÜR ETTİ

Van Spor FK Başkanı Erol Temel, ilk maçlarında kendilerine yalnız bırakmayanlara da teşekkür etti.

Temel, açıklamasında; “Kendi evimizde, seyircisiz olarak oynadığımız Derince Belediyespor maçında elde ettiğimiz 2-1’lik galibiyetle hep birlikte büyük bir mutluluk yaşadık. Maçımızda bizleri yalnız bırakmayan şehrimizin önde gelen isimleri, sivil toplum kuruluşları, iş insanları, basın mensupları ve toplumun her kesiminden katılım gösteren değerli destekçilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu önemli maçta bizimle birlikte olan, her zaman Vanspor’umuzun arkasında duran ve bize güç veren tüm dostlarımıza minnettarız. Sizlerin desteğiyle Vanspor, büyük hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Birlikte daha nice başarılar elde etmek dileğiyle…” ifadelerine yer verdi.