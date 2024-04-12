TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son haftalara giriliyor. Şampiyonluk şansını sürdüren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, 14 Nisan Pazar günü kendi sahasında formda ekiplerden Altınordu’yu ağırlayacak.

Bu maçın hazırlıklarını sürdüren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı ve şampiyonluk şansını son 3 haftaya taşımayı amaçlıyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Altınordu maçını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre Van’daki maçta Emre Kaan Çalışkan düdük çalacak.

Levent Yeşilkurt ve Şükrü Mert’in yardımcı hakemlik yapacakları müsabakada Giray Şaylan ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Altınordu maçı 14 Nisan Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve müsabaka saat 15.00’te başlayacak.