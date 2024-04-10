Ligin 35. haftasında, formda takımlardan Altınordu'yu konuk edecek olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, dün kendi tesislerinde bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik ve taktik olarak hazırlanan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, rakibini mağlup ederek şampiyonluk şansını son 3 maça taşımak istiyor.

Bu maçın ardından erteleme maçında 17 Nisan'da Ankaraspor'u ağırlayacak olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, son haftalara şampiyonluk iddiasını sürdürerek girmeyi amaçlıyor.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK - Altınordu maçı 14 Nisan Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak ve mücadele saat 15.00'te başlayacak.