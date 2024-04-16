AcnTurk Sigorta Van Spor FK, erteleme maçında yarın Ankaraspor’u ağırlayacak. Zirve mücadelesi veren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, rakibini mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Ankaraspor maçında hakem Abdullah Volkan Aydın düdük çalacak. Mehmet Pekmezci ve Mehmet Kirişçioğlu’nun yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada dördüncü hakem olarak da Erhan Kaya görev alacak.