Finale çıkacak takımı belirleyecek maçta AcnTurk Sigorta Van Spor FK ile 1461 Trabzon FK, 27 Mayıs Pazartesi günü Van’da karşılaşacak.

İlk maçta 1461 Trabzon FK, kendi saha ve seyircisi önünde AcnTurk Sigorta Van Spor FK’yi 2 – 0 mağlup etmiş ve avantajı ele geçirmişti.

Rövanş maçı hazırlıklarını sürdüren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, zor olsa da rakibini elemeyi planlıyor. Bu maç için Van İl Spor Güvenlik Kurulu, konuk ekip taraftarlarına ilişkin karar aldı.

Kararı Van Spor FK, resmi hesaplarından duyurdu. Alınan karara göre 1461 Trabzon FK taraftarları karşılaşmaya alınmayacak ve misafir takım taraftarları için ayrılan tribün de Van Spor FK taraftarlarına açılacak.

22 Mayıs tarihinde Trabzon’da oynanan ilk maçta da Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu kararı ile maça Van Spor FK taraftarları alınmamıştı.