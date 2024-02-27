Şehif İttifakı Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özay İlhan, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimin sonucunda bekledikleri başarıyı elde etmeleri durumunda uygulamaya geçirecekleri yerel yönetim anlayışını açıklandı.

Açıklamada Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, Şehir İttifakı İpekyolu İlçe Belediye Başkan Adayı Yılmaz Kılıç ile Saadet ve Gelecek parti teşkilatları hazır bulundu.

“RÜŞVET ALAN DA VEREN DE MEL'UNDUR”

Belediye Başkanı olması durumunda yerel yönetim prensiplerini açıklayan Aday Özay İlhan, “Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet tamamen önlenecek. Belediyelerimizin kapısına ‘Rüşvet alan da veren de mel'undur’ tabelası asılacak. Belediyelerimiz sürekli denetime açık olacak.

Şeffaf belediyecilik esas olacak. Meclis toplantılarımız canlı yayınlanacak. Tüm ihaleler canlı yayında yapılacak. Belediyelerin tüm hesapları internet sitemizden görülebilecek. İller Bankasından gelen para aylık olarak açılanacak, gelir gider tablosu paylaşılacak. İşe alımlarda liyakat esas olacak. Sınavsız işe alım olmayacak, KPSS esas alınacak. Çalışanların en az % 3'ü engelli olacak” ifadelerini kullandı.

“MAKAM ARACIMIZ OLMAYACAK”

Belediyecilikte birimler arası koordinasyonu ve vatandaşa ulaşmayı önemsediklerini ifade eden Özay İlhan, “Makam odamızın kapısı sürekli açık olacak. Makam aracımız olmayacak. Makam şoförümüz olmayacak. Korumamız olmayacak. Ulaşılabilir Belediye Başkanı olacağız. 24 saat vatandaşlarımız başkanlarımıza ve belediyemize ulaşabilecek.

Belediye Başkanlarımızla 3 ayda bir, bir araya gelerek gerekirse eğitim seminerleriyle destekleyeceğiz. Van Büyükşehir ve İlçe Belediyelerimizde kent konseyleri olacak, mahallelerimizde mahalle sakinleriyle periyodik olarak bir araya gelecek ve mahallelere ait sorun ve sıkıntılar yerinde tespit edilip çözülecek” dedi.

Şehir İttifakı’nın yerel yönetim vizyonlarında sosyal belediyecilik anlayışının önemsendiğini ifade eden İlhan, “İstihdam önceliğimiz olacak, iş alanları ve iş imkânları arttırılacak. İşsizliğin ortadan kaldırılması için seferber olunacak. Sosyal belediyecilik önceliğimiz olacak. İl genelinde hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak.” vaatleriyle açıklamasını sonlandırdı.