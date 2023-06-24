Wanhaber / Ramazan Çetin

Genellikle alışverişin yoğun olarak yapıldığı ve kalabalık ortamlarda rastlanabilen sahte para ve dolandırıcılık gibi durumlarla vatandaşın mağdur olmasının önüne geçmeye çalışan Van İl Emniyet Müdürlüğü personeli, hayvan pazarını ziyaret ederek önemli bilgilendirmelerde bulundu.

İpekyolu İlçesi hayvan pazarını ziyaret eden Van İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, yüzlerce vatandaşla bire bir görüşerek, dolandırıcılık, sahte para ve güvenli internet kullanımı konularında önemli bilgiler aktardı.

Kendilerine sorulan sorulara da ayrıntılarıyla yanıt veren polisler, konu ile ilgili hazırlanan broşürleri de vatandaşlarla paylaştı.

Vatandaşlar, önemli bilgilendirmeden dolayı polislere teşekkür etti.