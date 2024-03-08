Van Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanabilecek olası sağlık problemleri ve iş kazalarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek adına önemli bir rol üstlenecek olan sağlık ocağı için temeller atıldı.

Sağlık ocağı, Van Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanların sağlığını korumak ve olası acil durumlara anında müdahale etmek gibi amaçlara hizmet edecek.

Temelin atılmasıyla birlikte, bölgedeki sanayi çalışanlarına daha hızlı ve etkili sağlık hizmeti sunulması, olası sağlık problemlerinin minimize edilmesi ve acil durumlara anında müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İşçi ve çalışanların sağlığını korumayı amaçlayan bu projenin tamamlanmasıyla birlikte Van Organize Sanayi Bölgesi, olası sağlık problemlerine profesyonel bir şekilde müdahale edebilecek kapasiteye kavuşacak.