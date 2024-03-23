Yüzde 75’inin hizmete açıldığı, geriye kalan yüzde 25’lik bölümünde tadilat çalışmalarının devam ettiği Van Mall AVM, toplam 156 mağaza ile Van’ın en büyük karma alışveriş merkezi olacak.

Van Mall AVM açılışına; Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖZDEK: YANKI UYANDIRACAK BİR MERKEZ OLACAK

Açılışa dair açıklamalarda bulunan Van Mall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Özdek, “Bu AVM yıllardır açılmıyordu, bugün bu alışveriş merkezinin Van’a her anlamda önemli bir değer kattığını görüyoruz. Turizm, ticaret, sosyal hayat ve ekonomik anlamında Van’ın hizmetine açık bir alan olacak, Van Mall AVM Doğu Anadolu Bölgesi’nde yankı uyandıracak bir merkez olacak.” ifadelerine yer verdi.

ORTAKÖYLÜ: ÇOK FAZLA EMEK HARCANDI

Yüklenici firma olan GLA Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Ortaköylü, “Her kademede çok fazla emek harcandı. Bugün bizim için çok mutlu bir gün, emeklerimizin karşılığını aldığımız bir gün. Bugün buraya gelmek gerçekten çok önemli. Sayın valimizin katkıları burası için çok önemli.” şeklinde konuştu.

ÇELİK: VAN’IN TURİZM POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

GLA Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, Van’ın turizm potansiyeline dikkat çekerek, “Van’ın turizm potansiyeli çok yüksek. Böyle bir şehirde yalnızca bir tane AVM olmazdı. Bizim ortak alanlarımız kısıtlı ancak mağaza kısımları çok büyük. Bu tüketici için büyük bir avantaj çünkü burada Van'a ilk defa gelen markalar var. Hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

TAKVA: MARKALAŞMA GERÇEKLEŞMEZSE ŞEHİR GERÇEKLEŞMEZ

Van Ticaret ve Sanayi (TSO) Başkanı Necdet Takva, “Kamuoyu gündeminde çok tartışılan Van Mall AVM’nin açılışını hep birlikte görüyoruz. TSO’nun bir perspektifi var, biz diyoruz ki; markalaşma gerçekleşmezse şehir gerçekleşmez. Buranın eksikliğini biz de hep hissediyorduk. Van Alışveriş Festivaline denk gelmesi bizim için bir avantaj. Ben heyecanlıyım, katılımcı tüm arkadaşlara özellikle projeyi nihayetlendiren herkese çok teşekkür ederim” diye kaydetti.

ARVAS: HUZUR VE İSTİKRAR OLURSA YATIRIMLAR DA GELİR

Şehirde huzur ve güven ortamının oluşmasıyla beraber yatırımların artacağını söyleyen AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, “Bugün açılışını yaptığımız ve belediye müşterekliğiyle yapılan bu alışveriş merkezi yaklaşık bin kişiye istihdam olanağı olacak. Birçok markanın yer aldığı çok güzel bir alışveriş mekanı oldu. Bu durum şunu gösteriyor ki; huzur ve istikrar olursa yatırımlar da gelir.” şeklinde konuştu.

KAYATÜRK: GİRİŞİM SAHİPLERİNİ TEBRİK EDİYORUM

Van’da istihdamın kalkınmasına olanak sağlayan merkezlerin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Mall AVM’nin açılış programında şu ifadeleri kullandı; “Önemli bir günü yaşıyoruz. Yalnızca bir milletvekili olarak değil bir esnaf, bir girişimci olarak mutlu bir an yaşıyorum. Böyle bir ihtiyaç vardı, Van da ikinci bir AVM'nin açılması ziyadesiyle iyi oldu. Van'da 2006'dan bu yana özel sektör, istihdamı iki katına çıkardı. Bunda tekstil kentin, çağrı merkezlerinin payı var. Kayıt dışı istihdam Van'da geriledi. Biz Van'da istihdamı yalnızca devlet desteği ile değil, özel teşebbüslerin de katkısıyla sağlayacağız. Girişim sahiplerini tebrik ediyorum.”

VALİ OZAN BALCI: 1000 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK!

Van’da 2’nci bir AVM’nin olmasının kentin ekonomisine katkısı olacağından söz eden Vali Ozan Balcı, “VanMall AVM açılışı Van’ın ekonomisine büyük canlılık kazandıracak. Bu binanın yapımında emeği geçen herkese candan, yürekten teşekkür ediyorum. Van Mall AVM’nin yarısı Van'ın! Yarısı Büyükşehir'e ait olduğu için halkımızın diyebiliriz. Ayrıca bu alışveriş merkezinde 1000 kişi istihdam edilecek ve Van'ın ekonomisine, kültürüne, turizmine ve istihdamına büyük katkı sağlayacak. Güzel işlerin de vesilesi olacak alışveriş merkezinin açılışı.” diyerek yüklenici firmayı da tebrik etti.

Açılışın ardından katılımcılar alışveriş merkezini gezerek konsept hakkında bilgi aldı.