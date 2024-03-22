Vanmall AVM vatandaşlara kapılarını bugün araladı. Hem Vanlıların hem de İranlı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği AVM açılışında maskotlar ve bando takımı ilgi topladı.

Açılışı yıllardır Arapsaçına dönen Van Mall AVM nihayet kapılarını halka açtı. Açılışa yoğun ilgi gösterilirken, resmi açılış ise; yarın Vali Ozan Balcı’nın da katılımlarıyla gerçekleşecek.

AVM’nin resmi açılışının yarın yapılacağını belirten Van Mall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Özdek, “Geri dönüşlerden çok memnunuz, güzel bir iş ortaya konuldu, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Van için büyük bir kazanç olacak, büyükşehre yakışan bir çalışma ortaya koyduğumuza inanıyorum. Alışveriş merkezinde mağaza açan esnafımız çok mutlu. Bugün kapılarımızı vatandaşlarımıza açıyoruz, yarın da Vali Ozan Balcı’nın da katılımıyla resmi açılımızı gerçekleştireceğiz.” şeklinde açıklanmalarda bulundu.

“HEYECANLIYIZ”

Van Mall AVM’de açılış hazırlıklıları sona ermişken, alışveriş merkezi içerisinde yer alan kurumsal bir markanın mağaza sorumlusu Eyüp Seçkin, açılış için heyecanlı olduklarını belirterek şunları kaydetti;

“Van’da inanılmaz yüksek potansiyele sahip bir müşteri sirkülasyonu mevcut. Alışveriş merkezinde yapılan çalışmalar çok titizlikle yürütüldü, bizler de Ankara’dan geldik, dünyaca bilinen pek çok markanın burada yer alması ve mağazanın konumu gayet güzel, herkes için hayırlı olmasını diliyorum.”

Ankara merkezli kurumsal bir markanın Van’daki mazağa müdürü olan Ayşe Doğan ise, alışveriş merkezinin açılışına dair yaptığı açıklamada, “Ankara’ya bağlı bir firma olarak Van’da ikinci şubemizi açıyoruz. Van Mall AVM kente yeni bir ayak sesi kazandıracak, ekonomik anlamda ciddi bir kazanç olacak. İranlı müşteriler sayıca çok fazla. Alışveriş merkezi de şu anda tamamlanmış durumda ve büyük gayretler söz konusu, çok işlek ve merkezi bir noktada yer alıyor. Çok mutlu ve heyecanlıyız.” ifadelerine yer verdi.