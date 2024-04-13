Türkiye’de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedileri, koruma altında bulunuyor. Cana yakınlığı, beyaz ve ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu ile değişik göz renkleri olan Van kedisi, aynı zamanda suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden sayılıyor.

Bayram tatili dolayısıyla Van'a gelen ziyaretçiler, Van Kedi Villasında sevimli kedileri besleyerek keyifli vakit geçiriyor. Misafirlerini Van Kedi Villasına getiren Şaban Tekcan isimli vatandaş, güzel bir ortamın olduğu Van Kedi Villasına herkesi beklediğini ifade ederek, Van kedilerinin diğer türlere göre insanlara daha yakın davrandığını söyledi.

Gümüşhane’den bayram tatili için Van’a geldiğini söyleyen Muhammet Emin Arslan isimli vatandaş da, “Van kedilerini çok merak ediyordum. Yakından görmek de benim için iyi oldu. Van kedileri hem güzel hem de evcil hayvanlardır. Özellikle meşhur olan gözleri dikkatimi çekiyor” diye konuştu.