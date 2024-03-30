Karabük'te oynanan karşılaşmanın ardından açıklama yapan İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yardımcısı Cafer Alkan, Van ve bölgeyi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

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Alkan, "Van'ın sessiz adamları rakiplerini yenerek gruptan lider çıktı. Daha sonrasında ise yarı finaldeki rakibi Çankırı İşitme Engelliler spor kulübünü 3-1 yenerek adımızı finale yazdırmayı başardık.

Finaldeki zorlu rakibimiz Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübünü yaptığımız etkili savunma ve hücumlarla maçı 3-0 kazanarak Türkiye birincisi olduk.

Maddi ve manevi imkansızlıklara rağmen katıldığımız Türkiye şampiyonasında başarıya ulaşan bütün sporcularımı ve antrenör Yusuf Kadan'ı gönülden tebrik ediyorum. Herkesten destek bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA