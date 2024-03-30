Karabük'te oynanan karşılaşmanın ardından açıklama yapan İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yardımcısı Cafer Alkan, Van ve bölgeyi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Alkan, "Van'ın sessiz adamları rakiplerini yenerek gruptan lider çıktı. Daha sonrasında ise yarı finaldeki rakibi Çankırı İşitme Engelliler spor kulübünü 3-1 yenerek adımızı finale yazdırmayı başardık.

Finaldeki zorlu rakibimiz Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübünü yaptığımız etkili savunma ve hücumlarla maçı 3-0 kazanarak Türkiye birincisi olduk.

Maddi ve manevi imkansızlıklara rağmen katıldığımız Türkiye şampiyonasında başarıya ulaşan bütün sporcularımı ve antrenör Yusuf Kadan'ı gönülden tebrik ediyorum. Herkesten destek bekliyoruz." diye konuştu.