Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, beraberindeki Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Sevcan Sağlam ve Başkan Yardımcısı Ayhan Oruç ile birlikte SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Ziyarette yapımı devam eden 15 küvözlü yenidoğan yoğun bakım, 5 yataklı çocuk yoğun bakım, erkek-kadın kapalı psikiyatri servisleri ve 3 küvözlü ek izole yoğun bakım inşaat süreçleri hakkında hastane hastane başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya’dan bilgi alındı.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve beraberindekiler, daha sonra hastane yönetimi ile yapılan çalışmalara ilişkin toplantı gerçekleştirdi.