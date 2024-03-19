Van’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur devam ederken Van Valiliği tarafından kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Devam eden yağmur ve yer yer karla karışık yağmurun bugün gece saatlerine kadar kuvvetli yağış şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Van Valiliği, “Van il genelinde halihazırda devam eden yağmur ve karla karışık yağmurun, bugün (Salı) gece saatlerine kadar kuvvetli yağış şeklinde etkili olması beklenmektedir. Yağışların yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir” paylaşımı yaptı.

SEL UYARISI

Meteoroloji’nin ardından Van Valiliği de düşük kotlarda sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Valilik; “İl genelinde beklenen kuvvetli yağmur (normaller üzeri) ve karla karışık yağmura bağlı olarak düşük kotlarda sel, su baskını, dere yataklarında taşkın ve yükseklerde kuvvetli kar yağışlarına bağlı olarak da çığ tehlikesi, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulundu.