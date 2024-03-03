Meteorolojik verilere göre yarın Van'ın bazı ilçelerinde başlayacak olan kar yağışı ve karla karışık yağmur hafta boyunca devam edecek.

Meteorolojik tahminlere göre Çarşamba gününden itibaren de kar yağışı kent genelinde görülecek ve hafta sonuna kadar aralıklarla sürecek.

Bir süredir soğuk havanın etkisinde olan Van, tahminlere göre haftayı yer yer kar ve karla karışık yağmur şeklinde bir havayla geçirecek.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Bu arada Meteoroloji, Van için çığ, don ve buzlanma uyarısı yaptı.

Uyarıda; "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İşte Van için 5 günlük hava durumu tahmini;