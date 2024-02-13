Bölgesel Amatör Lig 9. Grupta ikinci devrenin ikinci müsabakaları Cumartesi ve Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. Ligin ilk devresini 19 puanla altıncı sırada tamamlayan ve ikinci devrenin ilk maçında Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor'a 2-1 mağlup olan Van Gölüspor, deplasmanda karşılaştığı maçta lider Bitlis Özgüzelderespor'a da 3-2 mağlup oldu.

Van'ı bölgesel amatör ligde temsil eden ve ilk devrenin son maçlarında aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken Van Gölüspor, deplasmanda karşılaştığı Bitlis temsilcisine mağlup olarak, Van'a eli boş döndü. Geçtiğimiz hafta ikinci devrenin ilk maçında sahasında Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor'a 2-1 mağlup olan Van Gölüspor, deplasmanda karşılaştığı Bitlis Özgüzelderespor'a ise 3-2 mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig 9. Grupta 15. hafta müsabakaları Cumartesi ve Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. 19 puanla altıncı sırada yer alan temsilcimiz Van Gölüspor deplasmanda ligin güçlü takımlarından 36 puanla ikinci sırada bulunan Bitlis Özgüzelderespor'a 3-2 mağlup oldu. 37 puanla liderlik koltuğunda oturan Mazıdağı Fosfatspor sahasında 13 puanla dokuzuncu sırada yer alan Batman Kayraspor'u 2-1 mağlup ederken, 34 puanla üçüncü sırada bulunan Diyarbakırspor, Diyarbakır Adaletspor'un ligden çekilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayıldı.

31 puanla dördüncü sırada yer alan Şırnak Petrolspor deplasmanda 17 puanla yedinci sırada bulunan Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor'u 3-1 mağlup ederken, 23 puanla beşinci sırada yer alan Bağlar Belediyespor17 puanla sekizinci sırada bulunan Yenişehir Belediyespor'a 4-1 mağlup oldu. 9 puanla onuncu sırada yer alan Yeşil Vartospor, Çınar Belediyespor'un ligden ihraç edilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayıldı. 9 puanla on birinci sırada yer alan Kayabağlar Beldesi Gençlikspor haftayı bay geçti.