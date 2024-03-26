İlk devrenin son maçlarında aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken Van Gölüspor, ligin ikinci devresinde beklenen çıkışı yakalayamadı. Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta 21. hafta maçları Pazar günü oynanan müsabakalarla tamamlandı. 24 puanla yedinci sırada yer alan Van Gölüspor sahasında 22 puanla dokuzuncu sırada yer alan Batman Kayraspor'la 2-2 berabere kaldı.

Ligin ikinci devresinde 7 maçta sahadan 5 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Van temsilcisi, geçtiğimiz haftayı Çınar Belediyespor'un ligden ihraç edilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip kaparak, ikinci devredeki ilk 3 puanını almıştı. Ligin ilk devresini 19 puanla altıncı sırada tamamlayan ve ikinci devrenin ilk maçında Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor'a 2-1 mağlup olan Van Gölüspor, ikinci hafta maçında ise Bitlis Özgüzelderespor'a 3-2 mağlup olmuştu. İkinci devrenin üçüncü haftasını BAY geçen Van temsilcisi, dördüncü hafta maçında ise sahasında Şırnak Petrolspor'a 1-0 mağlup oldu. İkinci devrenin beşinci hafta maçında Diyarbekirspor ile karşı karşıya gelen ve 4-1 mağlup olan Van Gölüspor, altıncı hafta maçında sahasında karşılaştığı Yenişehir Belediyespor ile 1-1 berabere kalmıştı.

İkinci devrenin yedinci hafta maçında ise Çınar Belediyespor'un ligden ihraç edilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayılan Van Gölüspor, Pazar günü sahasında karşılaştığı Batman Kayraspor'la da 2-2 berabere kaldı. İki takım açısından da önemli olan ve Van 75.Yıl Gençlik Sahası'nda oynanan mücadele, karşılıklı gollerle sona ererken, iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı. Grupta 52 puanla liderlik koltuğunda oturan Mazıdağı Fosfatspor deplasmanda 26 puanla altıncı sırada bulunan Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor'u 4-0 mağlup ederken, 48 puanla ikinci sırada yer alan Bitlis Özgüzelderespor sahasında 13 puanla on birinci sırada bulunan Kayabağlar Beldesi Gençlikspor'u 3-1 mağlup etti.

44 puanla üçüncü sırada yer alan Diyarbakırspor, 24 puanla sekizinci sırada bulunan Yenişehir Belediyespor'u 6-3 mağlup ederken, 43 puanla dördüncü sırada yer alan Şırnak Petrolspor, Çınar Belediyespor'un ligden ihraç edilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayıldı. 33 puanla beşinci sırada yer alan Bağlar Belediyespor haftayı bay geçerken, 15 puanla onuncu sırada bulunan Yeşil Vartospor, Diyarbakır Adaletspor'un ligden ihraç edilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayıldı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI…

Öte yandan Van Gölüspor'un grubunda 22. hafta maçları Mahalli İdareler Seçimlerinden dolayı 7 Nisan Pazar günü oynanacak. Van Gölüspor deplasmanda Kayabağlar Beldesi Gençlikspor'a konuk olurken, lider Mazıdağı Fosfatspor sahasında en yakın takipçisi Bitlis Özgüzelderespor'la karşılaşacak. Batman Kayraspor sahasında Şırnak Petrolspor'u konuk ederken, Diyarbakırspor, Çınar Belediyespor'un ligden ihraç edilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayılacak.

Yeşil Vartospor sahasında Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor'u konuk ederken, Bağlar Belediyespor, Diyarbakır Adaletspor'un ligden ihraç edilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayılacak.