Hayata geçirdiği birçok sosyal sorumluluk projeleriyle örnek işlere imza atan Van Tuşba Gençlik Merkezi, dünyayı tehdit eden iklim değişikliği ve çevre kirliliğine dikkat çekmek, çevre duyarlılığı oluşturmak adına 'Mavi Yeşil' sloganıyla Van Gölü sahilinde temizlik kampanyası düzenledi.

'Mavi Yeşil' projesi kapsamında düzenlenen temizlik kampanyasında Tuşba Gençlik Merkezi gönüllüleri, Van Gölü sahil bandında çöp topladı. Sahile gelişi güzel atılan çöpleri toplayan gönüllüler, tek tek topladıkları cam, plastik, metal ve kâğıt gibi çöpleri ayrıştırarak poşetlere doldurdu.

Doğa ve çevrenin, atalarından miras kaldığını ve kendilerinin de gelecek nesillere miras bırakmak istediklerini söyleyen gönüllüler, amaçlarının çevre bilincini oluşturmak, çevreye karşı hassasiyet geliştirerek çevreyi temiz tutma alışkanlığı kazandırmak olduğunu vurguladılar. Van YYÜ Genç Ofis Yeşil beceriler projesi kapsamında başlatılan 'Mavi Yeşil' projesi kapsamında Van Gölü'nün korunması ve temiz kalması adına çevre temizliği ve sanatsal etkinlikler ile farkındalık oluşturan gençler, takdir topladı.

"VAN GÖLÜ'NÜ GELECEK NESİLLERE MİRAS BIRAKMAK İSTİYORUZ"

Temizlik çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan gönüllüler, "Çevre temizliği çalışmaları, gölün ve çevresinin temiz, güzel ve sağlıklı kalmasını sağlamak için son derece önemlidir. Bahar temizliği kapsamında çöplerin toplanması, doğal alanların düzenlenmesi ve çevreye zarar veren unsurların ortadan kaldırılması gerekiyor.

Bu kapsamda Van YYÜ Genç Ofis Yeşil Beceriler Projesi kapsamında Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptık. 'Mavi Yeşil' projesi kapsamında bir duyarlılık oluşturmak istedik. Bu tür etkinlikler, hem çevreyi temiz tutmak hem de insanları çevre sorunları konusunda bilinçlendirmek için önemli bir rol oynar. Çevre temizliği çalışmalarının yanı sıra, çevre koruma konusunda sürekli bu tür etkinliklerin yapılması gerekiyor. Çöp atma alışkanlıklarının değiştirilmesi, bilinçli tüketim ve sürdürülebilir yaşam tarzı tercihlerinin teşvik edilmesi gibi önlemler alınmalı.

Ayrıca, çevre koruma politikalarının ve denetimlerinin etkin bir şekilde uygulanması da önemli. Van Gölü'nün korunması ve temiz tutulması, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin sorumluluğundadır. Herkesin çevreye duyarlı davranması, çöpleri uygun şekilde atması ve doğal kaynakları koruması gerekmektedir. Sahil alanlarında piknik yaparken veya doğa yürüyüşlerine çıkarken, çevreyi temiz tutmak için çöplerimizi uygun şekilde atmak ve doğal alanları korumak önemlidir.

Atalarımızdan miras kalan Van Gölü'nü gelecek nesillere miras bırakmak istiyoruz. Gönüllüler olarak amacımız çevre bilincini uyandırmak, çevreye karşı hassasiyet geliştirerek çevreyi temiz tutma alışkanlığı kazandırmak. Bu tür etkinliklerin düzenli olarak tekrarlanması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması, gölün ve çevresinin temiz ve sağlıklı kalmasını sağlamak için önemlidir. Biz de Van Tuşba Gençlik Merkezi gönüllüleri olarak bu tür etkinlikleri sık sık yapmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdiler.