Van Gölü Havzası zenginliklerine dikkat çekmek ve farkındalık adına çeşitli çalışmalar yapan Vangölü Aktivistleri Derneği ve Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü Derneği, Bitlis Güzeldere Menderesleri Bisiklet Turu ve Doğa Yürüyüşü gerçekleştirecek.

26 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da Tatvan İskelesi önünde başlayacak olan etkinlik Van Gölü başta olmak üzere Van Gölü Havzası üzerinde bulunan tarihi ve doğal alanlarının bilinçsiz kullanımdan kaynaklanan tahribatını önlemeye yönelik farkındalık yürüyüşü ve bisiklet turu yapılacak.