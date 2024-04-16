Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mart ayı hava trafik raporu verilerine göre, Van Ferit Melen Havalimanı’nda 2024 yılı Mart ayı yolcu trafiği de yer aldı.

Buna göre 2024 yılı Mart ayı bir önceki yılın aynı ayına oranla iç hat ve dış hat yolcu ve uçak trafiğinde büyük oranda artış görüldü.

2024 YILI MART AYINDA İNİŞ-KALKIŞ YAPAN DIŞ HAT UÇAĞI YÜZDE 58 ARTTI

Mart ayında Van Ferit Melen Havalimanı’nda iç hat uçak trafiğinde 3 bin 943 uçak iniş-kalkış yaparken, dış hat uçak trafiğinde 30 uçağın iniş kalkış yapmasıyla Van Ferit Melen Havalimanı’na inen ve havalanan uçak sayısı toplam 3 bin 973 oldu.

2024 yılı Mart ayında 2023 yılının aynı ayına oranla iniş ve kalkış yapan dış hat uçağı sayısında ise yüzde 58 oranında artış görüldü.

Van Ferit Melen Havalimanı aracılığıyla 2024 yılı Mart ayında Van’a gelen giden yolcu sayısı ise 408 bin 649 kişi oldu. Van’a gelen giden toplam yolcu sayısının 407 bin 192’si iç hat, bin 457’si ise dış hat yolcularından oluşuyor.

Bu yıl Mart ayında havayolu aracılığıyla dış hatlardan gelen giden yolcu sayısı 2023 yılının aynı ayına oranla yüzde 26 arttı.