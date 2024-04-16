Her tatil fırsatını değerlendirerek ülkelerinden Van’a gelen İranlı turistler, turizm sektörü başta olmak üzere zorlu bir süreç yaşayan esnafın yüzünü güldürüyor.

Başta alışveriş merkezleri ve mağazalar olmak üzere cadde ve sokaklarda yoğunluğun yaşanmasına neden olan İranlı turistler, yaptıkları alışverişle de kentteki esnafa adeta can suyu oluyor.

Gün içerisinde alışveriş yapan İranlı turistler, akşam saatlerinde ise eğlence merkezlerinde gönüllerince tatilin keyfini çıkarıyor.

Zılgıt çekiyorlar

Eğlence merkezlerinde ülkelerinin şarkılarıyla dans eden İranlılar, Kürtçe müzik eşliğinde ise halay çekiyor. Halay sırasında zılgıt çekmeyi de ihmal etmeyen İranlılar, özellikle 'Şemmame' oyununu çok sevdiklerini söyledi.