Vanspor'dan ayrılan Aydın Bağ yeni takımıyla sözleşme imzaladı
Vanspor'dan ayrılan kaleci Aydın Bağ, Şanlıurfaspor ile anlaşmaya vardı. Aydın, geçtiğimiz sezon yaptığı hatalar dolayısıyla Vanspor taraftarının tepkisini çekmiş, uzun süre maçlarda forma şansı bulamamıştı.
WanHaber - Haber Merkezi
Vanspor'un 2 sezon boyunca kalesini koruyan Aydın Bağ, 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon yaptığı hatalar ve kalesinde gördüğü goller neticesinde Vanspor taraftarının tepkisini çeken Aydın, yeni takımıyla Şanlıurfaspor ile sözleşme imzaladı.
Şanlıurfaspor'dan yapılan açıklamada; "Şanlıurfasporumuz, geçen sezon Vanspor FK forması giyen Kaleci Aydın Bağ ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanımız Emin Yetim, Transferimizin camiamıza ve yeni Futbolcumuz Aydın Bağ'a hayırlı olmasını diledi." cümlelerine yer verildi.
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