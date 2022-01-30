Vanspor 3 Puanı 3 Golle Aldı

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 13.00'te başlayan mücadeleyi Ömer Faruk Gültekin, Barış Çiçeksoyu, Mustafa Yüksel ve Gürkan Tanoğlu hakem dörtlüsü yönetti.

Ligin ikinci devresinde ikinci maçını oynayan Vanspor, zorlu maçı kazanmayı başardı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta takımın başına getirilen Erhan Altın ise, ilk resmi maçına çıktı.

Vanspor sahaya; Aydın Bağ, Uğur Adem Gezer, İsmet Kavuştu, Barış Gök, Barış Sağır, Miraç Acer, Oktay Aydın, Yusuf Şengüler, Kubilay Akyüz, Uğur Can ve Hamza Küçükköylü ilk onbiriyle çıktı.

Konuk Ergene Veli Meşespor ise sahaya; Kurtuluş Yurt, Savaş Polat, Muhammet Mahmut Emir, Oğuzhan Yazıcı, Emrah Taysı, Mete Han Genç, İbrahim Fatih Dilek, Doğukan Efe, Burhan Arman, Emre Can Atila ve Oğuzhan Akgün ilk onbiri ile çıktı.

Maçın 5. dakikasında Barış Sağır'ın attığı golle Vanspor, rakibi karşısında 1-0 öne geçti.

25. dakikada Oktay Aydın'ın golüyle Vanspor skoru 2-0 yaptı.

Maçın ilk yarısı, Vanspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 80. dakikasında Sinan Özkan'ın golüyle Ergene Veli Meşespor farkı bire indirdi:2-1

90. dakikada Vanspor İsa Nalbant ile farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 3-1

Kırmızı siyahlı takım aldığı galibiyetle puanını 35'e yükseltti. Bölge Gazetesi