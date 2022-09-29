PFDK'dan Vanspor'a Ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), haftalık kararlarını açıkladı. Vanspor Futbol Kulübü'nün yaklaşık 500 sayıda taraftarının deplasman tribününde kötü tezahüratta bulunmasından dolayı Vanspor'a ihtar cezası veren PFDK, aynı maçın 45+2. dakikasında kırmızı kart gören Emrah Tacir'e ise ceza yağdırdı. Tacir hakkında 3 resmi müsabakadan men eden cezası veren PFDK, ayrıca 6 bin TL de para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

İşte PFDK tarafından açıklanan kararlar:

SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK'nın, 25.09.2022 tarihinde oynanan WEECOINS KIRKLARELİSPOR-SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK sporcusu EMRAH TACİR'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

WanHaber