Yıllar Süren Ar-Ge Çalışmaları

Dr. Mehrdad Fojlaley ve Kimya Mühendisi Rouzbeh Moshrefi, 5 yıl boyunca Van'daki atölyelerinde yoğun bir şekilde çalışarak, kimyasal madde içermeyen su bazlı bir yanmaz boya üretmeyi başardılar. Geliştirilen bu boya, yangın anında köpüğe dönüşerek yangının yayılmasını durdurma özelliğine sahip.

2 Bin Dereceye Kadar Dayanıklılık

Fojlaley, geliştirdikleri boyanın 2 bin dereceye kadar dayanabildiğini ve yangına dayanım testlerini başarıyla geçtiğini belirtti. Bu dayanıklılık, uygulandığı yüzeyin zarar görmesini engelleyerek yangın anında kritik bir koruma sağlıyor.

Çevre Dostu ve Güvenli Formül

Boyanın içeriğinde organik ve madeni maddeler kullanıldığını ifade eden Fojlaley, bu boyanın çevre dostu olduğunu vurguladı. Yangın sırasında çıkan dumanın insanlara zarar vermediği ve külünün çevreye hiçbir etkisi olmadığı belirtiliyor, bu da bu boyayı benzersiz kılıyor.

İhracat Hedefleri ve Gelecek Planları

Geliştirilen yanmaz boyanın ilk etapta Türkiye pazarında yer alması, ardından da birçok ülkeye ihraç edilmesi planlanıyor. Fojlaley, bu ürünle dünya genelinde insanların yangınlarda yaşadığı kayıpların azaltılmasını umuyor, Türk markası olarak global pazara adım atacaklarını belirtiyor.