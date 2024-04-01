Van’da seçime katılım oranı düşük olurken, partilerin aldıkları oy oranları da, resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu.

Buna göre Van Büyükşehir’de DEM Parti yüzde 55.48 oy oranı ve 245 bin 573 oy ile seçimin kazananı olurken, AK Parti önemli bir düşüş yaşayarak yüzde 27.15 oy oranı ile 120 bin 147 oda kaldı.

2019 yılında yapılan yerel seçimde Van Büyükşehir’de HDP, yüzde 53.83 oy oranı ile 260 bin 495 oy alırken, AK Parti yüzde 40.51 oy oranı ile 196 bin 40 oy almıştı.

2024 Mahalli İdareler Seçiminde Van Büyükşehir’de en çok oy alan 3. parti Yeniden Refah Partisi oldu. Yeniden Refah Partisi Van’daki adayı Abdullah Sadıksoy ile yüzde 5.37 oy oranı ile 23 bin 779 oy aldı.

CHP, Van Büyükşehir’de yüzde 2.69 oran ile 11 bin 892 oya ulaşırken, seçimlerin flaş ismi bağımsız aday İdris Ahi ise yüzde 2.01 oran ile 8 bin 905 oy aldı ve 17 siyasi partiyi geride bırakmayı başardı.

Van Büyükşehir’de resmi olmayan sonuçlara göre diğer partilerin oy oranları ve aldıkları oylar şu şekilde;

Hüda Par: 8 bin 104 (Yüzde 1.83)

Deva Partisi: 4 bin 197 (Yüzde 0.95)

Zafer Partisi: 3 bin 370 (Yüzde 0.76)

Memleket: 3 bin 218 (Yüzde 0.73)

Saadet: 2 bin 918 (Yüzde 0.66)

İyi Parti: 2 bin 808 (Yüzde 0.63)

TKP: Bin 634 (Yüzde 0.37)

BTP: Bin 326 (Yüzde 0.30)

DP: Bin 67 (Yüzde 0.24)

Hak-Par: 792 (Yüzde 0.18)

DSP: 639 (Yüzde 0.14)

Vatan Partisi: 559 (Yüzde 0.13)

HKP: 486 (Yüzde 0.11)

YTP: 373 (Yüzde 0,08)

TKH: 328 (Yüzde 0,07)

Milli Yol: 260 (Yüzde 0,06)

Millet: 236 (Yüzde 0,05)