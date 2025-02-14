Van Büyükşehir Belediyesi önünde devam eden eylemlere katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, yaptığı açıklamada; “Yapılan uygulamalar doğru değil” derken, Dem Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ise; “İstiyoruz ki bu pratikler sürece zarar vermesin” diye kaydetti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, “Seçimler Türkiye’nin 81 il ve ilçelerinde gerçekleşti. Bu seçimler halk iradesi ile yapıldı. Halk kimi isterse veya aday olan isimlerden kim halkı ikna ederse sandıkta da o başarılı çıkıyor. Halk Van’da DEM Parti’yi seçti. Halkımız demokratik şekilde güvendiği partiye oy vererek, yerel yöneticilerini seçti” dedi.

Belediye Başkanı Hatun; “Vanlılar burada iradeleri için bekliyor. Halkımız öfkesini de, sevincini de, hüznünü de aynı anda yaşıyor ve burası bizim diyor. Yapılan uygulamalar doğru değil, bir kez daha buradan çağrıda bulunalım bu uygulamalar bizi güçlendiriyor” şeklinde konuştu.

“YANLIŞ VAR, DÜZELTİLMESİ LAZIM”

Doğan Hatun; “Halkın iradesi yok sayılarak kimse var olamaz, bunun çok örneği var. Öncesinde de bunun örneklerine şahit olduk. Halkın seçimi bir binadan ibaret değildir, çadırımızı kurar yine hakkımızı savunuruz. Şu an barış için bir zemin var, bir görüşme var. Kimseden ayrıcalık beklemiyoruz, eşit, onurlu ve adil bir yaşam istiyoruz. Eşitlikçi toplumlarda bunlar var. Dünyadaki bütün diller kıymetli ve değerlidir, bizim de dilimiz kıymetli ve değerlidir. Bu temel üzerinden baktığımızda yapılan yanlışın düzeltilmesi lazım. Bu yanlıştan dönmek yüceltir, yanlıştan geri adım atmak insanı yüceltir, herkes için bir kazanç olur. Bir sonuç alana kadar biz de Van’da olacağız, Diyarbakır halkı Van halkının yanında” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ SAYYİĞİT: “İSTİYORUZ Kİ BU PRATİKLER SÜRECE ZARAR VERMESİN”

Büyükşehir Belediyesi önünde konuşan DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit de, “Özgür ve eşit yaşam inşası için görüşmelerin gerçekleştiği bu günlerde istiyoruz ki bu pratikler sürece zarar vermesin.” dedi.

Dem Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, “Biz bu toprakların yabancısı değiliz, kendi topraklarımızda kendi dilimizle, kendi kültürümüz ve tarihimizle buradaki bütün halklarla birlikte özgür ve eşit bir yaşam sürdürme mücadelesini yürütüyoruz. 3 dönemdir kayyum atamalarıyla irademiz yok sayılıyor” şeklinde konuştu.

Kayyum uygulamasını eleştiren Sayyiğit; “Halk kayyum uygulamasından memnun kalsaydı 31 Mart seçimlerinde tarihi bir zafere imza atıp 14 belediyenin tamamında tercihini DEM Partiden yana kullanmazdı...” dedi.

“PARTİ OLARAK MÜZAKERE ETMEYİ BİLİRİZ”

Milletvekili Sayyiğit, konuşmasının devamında, “Abdullah Zeydan’a verilen cezayı biz hukuki olarak değerlendirmiyoruz. Sayın Zeydan’a verilen 3 yıl 9 aylık cezadan sonra biz görüyoruz ki bu iyi bir niyet değil. Halkımız gece gündüz bu soğuğa rağmen direniyor ve direnmeye de devam edecek. Özgür ve eşit yaşam inşası için mücadelenin arttığı ve görüşmelerin gerçekleştiği bu günlerde biz istiyoruz ki bu pratikler açığa çıkmasın ve sürece zarar vermesin. Parti olarak müzakere etmeyi de biliriz mücadele yürütmeyi de biliriz, müzakere etmeye de hazırız. Burada irademize sahip çıkmak için mücadele ediyoruz.” sözlerine yer verdi.