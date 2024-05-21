Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan memurların 2024-2026 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, Büyükşehir Belediyemiz ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında imzalandı.

Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanlar, “Belediye'de çalışan emekçi memurlarımızın önemli bir kazanımı olan Toplu İş Sözleşmesini, Tüm Bel-Sen ile iki yıllık imzaladık. Biz çalışma arkadaşlarımızın giderek ağırlaşan ekonomik şartlar, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında haklarını korumaya, insan onuruna yakışır şekilde, en iyi imkanları ve şartları sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Van’a birlikte hizmet edeceğimiz, daha ileriye taşıyacağımız mesai arkadaşlarımız için Toplu İş Sözleşmesi’nin hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm-Bel Sen Van Şube Eşbaşkanı Ekrem Pala ise imzalanan sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Belediye Eşbaşkanlarımız bu zor günlerde bunca belediyenin borcu olmasına rağmen kendi personellerini haklarını koruyarak en iyi bir şekilde toplu iş sözleşmesi imzaladı. Bundan dolayı bütün üye arkadaşlar ve şube olarak belediye eşbaşkanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Belediye binasında gerçekleşen imza törenine Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlar Neslihan Şedal, Abdullah Zeydan, VASKİ Genel Müdürü Şeref Demir, Tüm Bel-Sen Van Şube Eşbaşkanı Ekrem Pala, Sendika yönetim kurulu üyeleri ve daire başkanları katılırken imza töreni fotoğraf çekimi ile sona erdi.