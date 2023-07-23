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WanHaber – ÖZEL

Van’da arıcılık mesleği günden güne gelişmeye devam ediyor. Türkiye genelinde bal üretiminin yüzde 3’ünü karşılayan Van, bu alanda iyi bir konumda yer alıyor. Yaklaşık 2500-3000 rakımda üretilen Van Balı’nın laboratuvar ortamında ölçülen 1556 prolin değeri ise balın kalitesini iyiden iyiye ortaya koyuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 600-700 prolin değerindeki balları kaliteli ve 300 prolin değerin altındaki balları kalitesiz sayıyor. Van Balı’nın 1556 prolin olarak ölçülmesi ise Van Balı’nın Türkiye’deki sayılı ballar arasında olduğunu gösteriyor.

Rize’de üretilen Anzer Balı’nın prolin değeri 1335 olarak ölçülürken, Van Balı’nın 1556 prolin değerinde olması, kalitesini göstermesi açısından önemli bir veri olarak görülüyor.

“BALIMIZ DÜNYANIN EN KALİTELİ BALLARI ARASINDADIR”

Van Balı’nın en kaliteli ballar arasında olduğunu vurgulayan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “Sayın Valimizin desteği ile Van balının prolin miktarını ölçmek için analiz yaptık. Balımız 1556 prolin çıktı. Belki de balımız Türkiye’nin yanı sıra dünyanın en kaliteli balları arasındadır. Laboratuvar sonuçları ile birlikte bu tescillenmiş oldu.” diye kaydetti.

Balın yüksek rakımlarda üretildiğine işaret eden Görentaş; “Prolin değeri normalde dışarıdan arıya enjekte edilemeyen doğal balda bulunan bir değerdir. Bakanlık 600-700 prolin değerindeki balları kaliteli bal olarak kabul ediyor. Bizde ki balın prolin değeri 1556 çıktı. Baktığımızda çok kaliteli, endemik çiçeklerin olduğu, bal çiçeklerinin olduğu ve 2500-3000 rakımlarda üretilen bir bal. Tabi ki bunun da değeri bir başkadır” ifadelerini kullandı.

“İYİ BİR POTANSİYELE SAHİBİZ”

İyi bir potansiyele sahip olduklarını ifade eden Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “Büyükşehir’in bütçesinden arı hastalıkları varroa ile ilgili çalışmalar yapıldı. Bu da hastalıkların önlemesi bakımından çok önemli oldu. Bakanlığımızın arı faaliyetleri için yıllık 3 milyon lira gibi bir desteği söz konusudur. Van, bal üretiminin Türkiye genelinde yüzde 3’ünü karşılıyor. İyi bir potansiyele sahibiz” dedi.

Bu arada, Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, 250 kişiye tam uygulamalı arıcılık kursları verdiklerini de sözlerine ekledi.

“MARKALAŞMASI GEREKİYOR”

Ortaya koyulan analiz sonuçları ile kalitesi tescillenen Van balının markalaşması beklentisi var. Vatandaşlar, kalitesi tescillenmiş bir ürünün markalaşması ile katma değerinin yükseleceğini belirtirken, bu yönde atılacak adımların büyük önem taşıdığına vurgu yapıyor.

Haber: Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk